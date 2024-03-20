Для решения этой проблемы исследователи разработали новый набор параметров обучения, которые можно использовать для определения того, как ИИ обучает себя делать прогнозы. Эти новые параметры обучения сосредотачиваются на распознавании и учете экономических стимулов человеческого пользователя. Другими словами, ИИ обучается распознавать обстоятельства, при которых человек может солгать, чтобы улучшить свои результаты.

В доказательстве концепции в моделировании модифицированный ИИ лучше определял неточную информацию от пользователей. Исследователи предоставляют новые параметры обучения ИИ общественности, чтобы разработчики могли экспериментировать с ними.