Ученые научили искусственный интеллект "читать мысли" людей с минимальными ошибками

Для обучения нейросети, ученые использовали данные, собираемые у подопытных женщин, к которым были прикреплены мозговые электроды. Пока по просьбе экспертов они читали вслух набор предложений, научная команда фиксировала активность их мозга. В дальнейшем собранные сигналы передавались в алгоритм нейронной сети, которая обучалась выявлять регулярно возникающие закономерности, вероятнее всего имеющие отношение к повторяющимся аспектам речи, таких как сочетание гласных и согласных букв.

В дальнейшем полученные паттерны передавались уже второй нейросети, которая пыталась “перевести” данные в слова, чтобы из них уже сформировать предложения. В итоге в рамках тестирования лучший результат искусственного интеллекта продемонстрировал всего лишь 3% ошибок. При этом лучше всего ему давались короткие и простые предложения, в то время как при увеличении количества слов за раз программа начинала допускать большее количество ошибок.