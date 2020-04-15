Ученые научили искусственный интеллект "эволюционировать"

Так, программный инженер Ристо Мииккулайнен и сотрудник Google Куок Ле совместными усилиями разработали программу AutoML-Zero — с ее помощью искусственный интеллект будет возможно разрабатывать практически без участия человека, только лишь силами самой программы. Для этого будут использоваться базовые математические понятия.

По словам самих разработчиков, AutoML-Zero способна генерировать огромное количество алгоритмов, используя комбинации из 100 различных математических операций. После этого программа самолично проверяет на простой задаче, способна ли разработанная ею система искусственного интеллекта выполнять работу и сравнивает производительность нескольких вариантов. В дальнейшем AutoML-Zero будет объединять части разных алгоритмов в один искусственный интеллект, который будет являться лучшей вариацией алгоритмов, таким образом привнося понятие “эволюции” в мир ИИ.