Ученые научили людей чувствовать прикосновения на расстоянии

Инженеры создали эластичный пластырь, имеющий различные электроды и сенсоры. Что интересно, конструкция достаточно эластичен, чтобы не изгибается на коже — по слова разработчиков, он создан таким образом, чтобы принимать максимально естественную форму кожи. Для того, чтобы передать прикосновения, устройство оснащено очень легкими моторами, состоящими из катушки и постоянного магнита. В тот момент, когда пользователь на другой стороне передает владельцу пластыря прикосновение, катушка принимает ток, после чего магнит начинает вибрировать с частотой этого тока, создавая тем самым тот самый эффект прикосновения.

По словам инженеров, в самое ближайшее время они намерены заняться доработкой устройства, чтобы можно было начать его массовое производство и использовать в игровой промышленности (в сегменте виртуальной и дополненной реальностей), а также в медицине и коммуникациях.