Наука и технологии
Опубликовано 14 октября 2024, 07:21
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Ученые научили общаться людей друг с другом во время сна

Магия какая-то
Исследователи из компании REMspace совершили прорыв в области осознанных сновидений, обучив людей общаться друг с другом во время сна.
Ученые научили общаться людей друг с другом во время сна
© YouTube

В ходе эксперимента, проведенного с использованием специально разработанного оборудования, участники спали в разных домах и получали сообщения, сгенерированные в уникальном языке, через специальные устройства.

Генеральный директор компании Майкл Радуга заявил, что это открытие может стать важной вехой в исследовании сна и создать новые возможности для коммерческих приложений, включая поддержание психического здоровья и обучение.

По его словам, общение во сне станет обычным явлением в ближайшем будущем.

Хотя компания не раскрыла все технические детали эксперимента, известно, что использовались датчики для отслеживания мозговых волн участников.

В процессе эксперимента один человек, находясь в осознанном сновидении, получал слово, повторял его, и это сообщение затем передавалось второму участнику.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
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