Ученые научили предсказывать преждевременные роды на ранних сроках беременности

Согласно данным исследователей, беременные женщины могут узнать о повышенных рисках преждевременных родов еще на ранних стадиях беременности. Для этого необходимо проводить тесты для выявления конкретных бактерий и химических веществ в микробиоме влагалища.

В рамках исследования было установлено, что в микробиоме влагалища беременных женщин могут фиксироваться определенные бактерии и вирусы, влияющие на здоровье, а также мелкие молекулы, естественно созданные организмом. Все это позволяет предсказать, что у женщины есть большая вероятность столкнуться с преждевременными родами. Таким образом инфекцию или воспаление можно выявить на ранних стадиях, что обеспечит защиту матерей и младенцев.