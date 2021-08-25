Ученые научили предсказывать преждевременные роды на ранних сроках беременности

Наука и технологии
Сегодня в 16:15
Ученые научили предсказывать преждевременные роды на ранних сроках беременностиБлагодаря анализу микробиома влагалища
Ученые нашли способ предугадать преждевременные роды уже через 10 недель после зачатия. Об этом сообщается в Журнале клинических исследований.
Согласно данным исследователей, беременные женщины могут узнать о повышенных рисках преждевременных родов еще на ранних стадиях беременности. Для этого необходимо проводить тесты для выявления конкретных бактерий и химических веществ в микробиоме влагалища.
В рамках исследования было установлено, что в микробиоме влагалища беременных женщин могут фиксироваться определенные бактерии и вирусы, влияющие на здоровье, а также мелкие молекулы, естественно созданные организмом. Все это позволяет предсказать, что у женщины есть большая вероятность столкнуться с преждевременными родами. Таким образом инфекцию или воспаление можно выявить на ранних стадиях, что обеспечит защиту матерей и младенцев.