Ученые научили растения вырабатывать энергию

”Чтобы подключить любое устройство к источнику энергии, надо найти точку подключения. В случае растений, мы просто не знали, как это сделать”, — рассказал глава университетской лаборатории возобновляемой энергетики Ифтах Якоби.

По его словам, прежде ученые считали, что растения способны вырабатывать энергию разово, то есть не более одного раза в сутки на рассвете. Но последние исследования показали, что этот процесс сопровождает традиционный фотосинтез на протяжении всего дня.

Важно отметить, что по мнению ученых, сделавших открытие, до момента, когда данная технология сможет использоваться в коммерческих продуктах, может пройти до 20 лет.