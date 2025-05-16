Ученые научили роботов понимать намерения для лучшей работы в команде

Система под названием HUMAC позволяет человеку-оператору кратко вмешиваться в действия роботов, направляя их поведение. За счет этого роботы учатся предсказывать планы как своих союзников, так и противников. Это позволяет им не просто реагировать на происходящее, а строить собственную стратегию с учетом поведения других участников.

В ходе экспериментов роботы участвовали в игре «прятки»: три робота-ищейки пытались поймать трех более быстрых роботов-прячущихся на ограниченной территории с препятствиями. Без согласованных действий вероятность успеха не превышала 36%. С использованием HUMAC и 40 минут тренировок с человеком-коучем, роботы научились работать слаженно — устраивать засады и окружать соперников. Это повысило эффективность до 84% в симуляциях и до 80% в реальных условиях.

Как отметил один из участников проекта Чжэнран Цзи, роботы начали действовать как настоящая команда, предугадывая движения друг друга и координируя действия без прямых указаний.

Авторы проекта считают, что эта технология может быть полезна в самых разных сферах — например, при координации дронов во время поисково-спасательных операций. Сейчас команда работает над расширением метода на более крупные группы роботов и более сложные задачи.

По словам руководителя проекта Фэнчжи Чена, цель — создать системы, в которых искусственный интеллект становится не просто инструментом, а полноценным напарником для человека.