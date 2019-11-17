Ученые научили роботов рассуждать

Учеными из Вашингтонского, Стэнфордского, Иллинойсского университетов была создана система, которая подразумевает отслеживание роботами движений для понимания дальнейших действий человека. Специалисты отсняли ряд демонстрационных роликов с готовкой человека, однако некоторые действия на них выполнялись заведомо некорректно, с целью запутать компьютер. Для проверки работы новой системы, роботы наблюдали за видео и рассуждали о действиях людей.

Было зафиксировано, что новый метод, который базируется на размышлениях и выводах о последующих движениях, увеличивает обучаемость роботов на 20%. Кроме того, роботы успешно выявляли бессмысленные движения, которые были показаны в видео и не повторяли их.