Наука и технологии
Сегодня 09:20
Ученые научили роботов рассуждать
Восстание машин не за горами
Специалисты из нескольких университетов мира разработали уникальную систему, которая позволила повысить обучаемость роботов. Благодаря нововведению компьютер научился полноценно размышлять.
Учеными из Вашингтонского, Стэнфордского, Иллинойсского университетов была создана система, которая подразумевает отслеживание роботами движений для понимания дальнейших действий человека. Специалисты отсняли ряд демонстрационных роликов с готовкой человека, однако некоторые действия на них выполнялись заведомо некорректно, с целью запутать компьютер. Для проверки работы новой системы, роботы наблюдали за видео и рассуждали о действиях людей.
Было зафиксировано, что новый метод, который базируется на размышлениях и выводах о последующих движениях, увеличивает обучаемость роботов на 20%. Кроме того, роботы успешно выявляли бессмысленные движения, которые были показаны в видео и не повторяли их.