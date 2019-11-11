Ученые научили роботов вызывать доверие у людей

Так, ученые под руководством Гюнтера Нимайера изучали вопрос того, какими именно должны быть телодвижения робота, чтобы человек, обмениваясь с ним предметами, чувствовал себя комфортно. Исследователи выяснили, что после того, как нам протягивают какой-то предмет, мы не в мгновение ока протягиваем к нему руку, а допускаем небольшую такую задержку. Роботы же, из-за технических особенностей, способны реагировать на протягивание предмета мгновенно, но ученым стало интересно, а стоит ли разработчикам пользоваться данным превосходством.

В итоге было выяснено, что небольшая задержка благоприятно влияет на отношение человека к роботу, а также вызывает у подопытных наименьший дискомфорт. При этом специалисты Disney отметили, что людям не нравятся быстрые движения руки робота, но между умеренной и медленной скоростью они не нашли значительных различий.