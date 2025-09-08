Ученые научились 3D-печати костей прямо в операционной

Для этого они модифицировали обычный клей-пистолет, превратив его в устройство, способное наносить специальный костеподобный материал прямо на место перелома. Метод уже успешно опробован на кроликах.

Традиционно при серьёзных переломах врачи используют костные трансплантаты или металлические пластины, которые не всегда идеально подходят по форме, что ухудшает фиксацию.

3D-печать индивидуальных имплантов уже применялась ранее, но занимала слишком много времени, чтобы использовать её непосредственно в ходе операции.

Новый материал сочетает поликапролактон (биоразлагаемый полимер), гидроксиапатит (минерал кальция, ключевой для костей) и антибиотики, предотвращающие инфекции. Состав быстро застывает при температуре тела и постепенно рассасывается.

Эксперименты показали, что у животных с таким методом заживление проходило быстрее и формировалась более плотная костная ткань, чем при традиционном цементе.

Учёные считают, что в будущем эта технология может широко применяться в травматологии, хотя перед внедрением необходимы испытания на более крупных животных.