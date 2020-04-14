Ученые научились более точно прогнозировать истинное количество заболевших коронавирусом

Для составления этой самой модели, ученые обращались к данным из открытых источников, после чего добавляли к ним такие параметры как плотность населения и долю населения района, проживающего в городах. После этого общее количество населения было разделено на три отдельные возрастные группы: от 0 до 14, от 15 до 64 и от 65 и более. В итоге ученые решили проверить получившуюся математическую модель на данных реальных стран — именно на данном этапе им удалось выяснить, что их модель позволяет получить более точные данные.

”Фактическая готовность к пандемии зависит от того, насколько точны мы знаем реальное число заразившихся. При более высоких показателях мы сможем лучше оценить, как долго вирус будет сохранять активность и к насколько негативным последствиям может привести заражение им. Без этих показателей системы здравоохранения и врачи не могут подготовиться к эпидемии”, — рассказал ведущий автор исследования Шринивас Рао.