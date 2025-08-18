Ученые научились делать безвредный для природы пластик

Разработка команды доцента Хо Ен Чунга использует лигнин — природный полимер из клеточных стенок растений, а также углекислый газ, что делает процесс более экологичным и энергоэффективным.

Традиционный полиуретан производится с применением изоцианатов, которые токсичны и опасны для здоровья. Новый способ полностью исключает их использование, сохраняя при этом прочность, термостойкость и эластичность готового материала.

Более того, полученный биопластик легче перерабатывать: он растворяется в органических растворителях, что даёт ему преимущество перед многими другими видами «зелёных» полимеров.

Особая ценность разработки в том, что она позволяет использовать побочные продукты целлюлозно-бумажной промышленности, превращая отходы в ценный ресурс.

Масштабируемость метода открывает перспективы для промышленного внедрения. По словам исследователей, сокращение числа стадий синтеза и энергозатрат делает новый полиуретан более доступным и полезным для экологии.