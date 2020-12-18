Ученые научились делать клей из полиэтиленовых пакетов

Ученые научились проводить химический процесс, при котором не теряются многие первоначальные свойства полиэтилена, как это происходит в процессе повторной переработки пластмасс. В то же время, разработанный процесс подразумевает добавление к полимеру заставляющую его липнуть к металлу химическую группу.

Специалисты признают, что на данный момент этот процесс является не самым экономически выгодным для эксплуатации его в промышленных целях, однако они рассчитывают его усовершенствовать для получения и других положительных свойств.