Ученые научились диагностировать 13 разновидностей рака по капле крови

Вместе с информацией о новом способе диагностики, ученые также представили портативное устройство, с помощью которого можно проводить подобные анализы. Да, с помощью одного небольшого гаджета у всех желающих есть возможность определить сразу 13 видов рака — в том числе желудка, груди, печени, пищевода, поджелудочной железы, кишечника и мочевого пузыря.

Toshiba делает отдельный акцент на том факте, что разработанное ее инженерами устройство способно определить рак даже на ранних стадиях заболевания. На данный момент компания намерена несколько лет заниматься полноценными клиническими испытаниями устройства, после чего начать его продажи на широком потребительском рынке.