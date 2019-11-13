Наука и технологии
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Ученые научились диагностировать болезнь мозга по сетчатке глаза
Новая методика отличается высоким уровнем достоверности
Американские ученые провели тестирование новейшей технологии, созданной для диагностирования болезни Альцгеймера по сетчатке глаза. По словам специалистов, проверка всего лишь одного пациента занимает не более нескольких минут.
Суть технологии заключается в том, что ученые, при помощи гиперспектральной визуализации во время сканирования сетчатки глаза, находят бета-амилоиды, (это пептиды, содержание которых в крови и мозге, по мнению ученых, напрямую связано с развитием болезни Альцгеймера — прим. редакции) еще до того, как они начнут накапливаться в человеческом мозге, тем самым нанося повреждения, имеющие необратимый характер.
Во время тестовой диагностики ученые исследовали 19 человек, у которых болезнь Альцгеймера была подтверждена. Далее они сравнили их показатели с показателями контрольной группы, после чего сделал вывод о том, что новая методика и вправду имеет высокий уровень достоверности даже не ранних стадиях заболевания.