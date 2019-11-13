Ученые научились диагностировать болезнь мозга по сетчатке глаза

Суть технологии заключается в том, что ученые, при помощи гиперспектральной визуализации во время сканирования сетчатки глаза, находят бета-амилоиды, (это пептиды, содержание которых в крови и мозге, по мнению ученых, напрямую связано с развитием болезни Альцгеймера — прим. редакции) еще до того, как они начнут накапливаться в человеческом мозге, тем самым нанося повреждения, имеющие необратимый характер.

Во время тестовой диагностики ученые исследовали 19 человек, у которых болезнь Альцгеймера была подтверждена. Далее они сравнили их показатели с показателями контрольной группы, после чего сделал вывод о том, что новая методика и вправду имеет высокий уровень достоверности даже не ранних стадиях заболевания.