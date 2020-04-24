Ученые научились диагностировать коронавирус еще быстрее, чем раньше

Так, исследователи провели диагностику инфекционных заболеваний, вызываемых бактериями или вирусами, для выявления геномной РНК нового коронавируса. В итоге эксперты впервые разработали наборы праймеров LAMP для геномных областей, специфичных для SARS-CoV-2, по сравнению с другими патогенными коронавирусами человека. После определенных манипуляций, направленных на оптимизацию всех процессов, им удалось ускорить пропускную способность тестов, призванных диагностировать коронавирус. Эффективность анализов можно еще больше изменить — достаточно лишь принять иные методы обнаружения и использования других ферментных систем.

”Тесты на амплификацию изотермических нуклеиновых кислот, такие как RT-LAMP, потенциально могут быть использованы в местах оказания медицинской помощи с чувствительностью, сравнимой с чувствительностью современных тестов ОТ-ПЦР. Хотя правильное извлечение образца РНК все еще необходимо, наш метод RT-LAMP потенциально может быть использован в децентрализованных испытательных центрах, чтобы обеспечить более быстрые услуги тестирования большему количеству людей. Несмотря на то, что ОТ-ПЦР является золотым стандартом для обнаружения патогенных микроорганизмов из-за их высокой чувствительности и специфичности, все еще существуют некоторые недостатки этого метода. В том числе, централизованные испытательные лаборатории с такими средствами, как надежное электроснабжение, дорогостоящие приборы и обученный персонал, необходимы для правильного выполнения тестов ОТ-ПЦР”, — рассказал соавтор исследования Джин Су Маенг.