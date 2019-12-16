Наука и технологии
Сегодня 07:03
Ученые научились доставлять человека в любую точку мира менее, чем за час
Правда до конца не понятно, каким именно образом
Генерал-лейтенант ВВС США в отставке Стивен Кваст рассказал о том, что США имеет в запасе определенные наработки, способные предоставить стране заметное преимущество, в том числе в случае военных действий. Так, американские ученые разработали технологию, способную доставить человека в любую точку планеты менее чем за час. Таким образом бывший американский военные как бы намекнул на абсолютное лидерство США в новых космических или гиперзвуковых технологиях.
”Эта технология уже на столе у разработчиков… сегодня мы имеем возможность создать средства на основе технологий, вышедших из экспериментальной стадии, которые позволят доставить человека из любой точки на поверхности Земли в любую другую меньше чем за час”, — говорится в заявлении Стивена Кваста.
В итоге получается, что если слова генерала-лейтенанта верны, то США сумели добиться практического освоения 20-махового гиперзвука либо же создать полноценный орбитальный пилотируемый самолет. До момента появления подобных технологий, добраться из любой точки планеты в другую любую точку могли лишь баллистические ракеты.