Ученые научились доставлять человека в любую точку мира менее, чем за час

”Эта технология уже на столе у разработчиков… сегодня мы имеем возможность создать средства на основе технологий, вышедших из экспериментальной стадии, которые позволят доставить человека из любой точки на поверхности Земли в любую другую меньше чем за час”, — говорится в заявлении Стивена Кваста.

В итоге получается, что если слова генерала-лейтенанта верны, то США сумели добиться практического освоения 20-махового гиперзвука либо же создать полноценный орбитальный пилотируемый самолет. До момента появления подобных технологий, добраться из любой точки планеты в другую любую точку могли лишь баллистические ракеты.