Ученые научились фильтровать воздух от вирусов

После проведенных экспериментов, ученые выяснили, что новая фильтрационная система эффективно очищает воздух от различных вирусов, в том числе и от бетакоронавируса. Этот вид коронавируса переносится животными и похож по строению на СOVID-19. Также, прибор успешно борется с аденовирусами. Они поражают респираторную систему человека, вызывая пневмонию или трахеобронхит.



Создатели системы воздушной очистки видят в разработке потенциал для скорейшего массового производства. Ученые убедились в эффективности фильтрации и силе всасывания воздуха, которые ставят их устройство в один ряд с другими высоэффективыми воздушными фильтрами. По их словам, новая система может быть использована в машинах скорой помощи, больницах и общественных местах. Также, ученые указывают на то, что очиститель воздуха может работать не только отдельно, но и вместе с обогревательной или вентиляционными системами.