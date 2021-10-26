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Ученые научились фильтровать воздух от вирусов

Эти фильтры, к тому же, способны обеззараживать свою поверхность
Команда ученых из Кембриджского университета разработала прибор для очистки воздуха. Как показали тесты, новая система очищает помещения от вирусов с эффективностью 99,9%.
Ученые научились фильтровать воздух от вирусов

При создании устройства ученые использовали углеродные нанотрубки, известные своими сорбирующими свойствами. К тому же, новую систему фильтрации оснастили подкладками из полиэстера, который не только не изнашивается, но и переносит высокие температуры. Его устойчивость к теплу играет особенно важную роль, так как в устройстве присутствуют фильтры из электропроводящих мембран, способные нагреваться до 80° по цельсию за считанные секунды и, тем самым, обеззараживать свою поверхность.

Ученые научились фильтровать воздух от вирусов

После проведенных экспериментов, ученые выяснили, что новая фильтрационная система эффективно очищает воздух от различных вирусов, в том числе и от бетакоронавируса. Этот вид коронавируса переносится животными и похож по строению на СOVID-19. Также, прибор успешно борется с аденовирусами. Они поражают респираторную систему человека, вызывая пневмонию или трахеобронхит.

Создатели системы воздушной очистки видят в разработке потенциал для скорейшего массового производства. Ученые убедились в эффективности фильтрации и силе всасывания воздуха, которые ставят их устройство в один ряд с другими высоэффективыми воздушными фильтрами. По их словам, новая система может быть использована в машинах скорой помощи, больницах и общественных местах. Также, ученые указывают на то, что очиститель воздуха может работать не только отдельно, но и вместе с обогревательной или вентиляционными системами.

Источник: ScienceDirect