Ученые научились фильтровать воздух от вирусов

Ученые научились фильтровать воздух от вирусовЭти фильтры, к тому же, способны обеззараживать свою поверхность
При создании устройства ученые использовали углеродные нанотрубки, известные своими сорбирующими свойствами. К тому же, новую систему фильтрации оснастили подкладками из полиэстера, который не только не изнашивается, но и переносит высокие температуры. Его устойчивость к теплу играет особенно важную роль, так как в устройстве присутствуют фильтры из электропроводящих мембран, способные нагреваться до 80° по цельсию за считанные секунды и, тем самым, обеззараживать свою поверхность.
После проведенных экспериментов, ученые выяснили, что новая фильтрационная система эффективно очищает воздух от различных вирусов, в том числе и от бетакоронавируса. Этот вид коронавируса переносится животными и похож по строению на СOVID-19. Также, прибор успешно борется с аденовирусами. Они поражают респираторную систему человека, вызывая пневмонию или трахеобронхит.
Создатели системы воздушной очистки видят в разработке потенциал для скорейшего массового производства. Ученые убедились в эффективности фильтрации и силе всасывания воздуха, которые ставят их устройство в один ряд с другими высоэффективыми воздушными фильтрами. По их словам, новая система может быть использована в машинах скорой помощи, больницах и общественных местах. Также, ученые указывают на то, что очиститель воздуха может работать не только отдельно, но и вместе с обогревательной или вентиляционными системами.