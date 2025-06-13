Наука и технологии
Опубликовано 13 июня 2025, 07:53
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Ученые научились идентифицировать людей по дыханию с точностью 96,8%

Криминалистика будущего обещает быть интересной
Учёные из Института Вейцмана в Израиле разработали способ идентификации человека по его дыханию с точностью до 96,8%.
Ученые научились идентифицировать людей по дыханию с точностью 96,8%
© Science Alert

В ходе эксперимента 97 добровольцев носили в течение суток миниатюрный сенсор на шее, фиксирующий поток воздуха через каждую ноздрю.

Анализ 24 параметров дыхания позволил не только отличить одного человека от другого, но и выявить корреляции с физиологическими и психологическими особенностями.

Уже по данным за один час устройство распознавало пользователя с точностью 43%, а при полном 24-часовом отслеживании точность выросла почти до 97%.

Ученые научились идентифицировать людей по дыханию с точностью 96,8%
© Science Alert

Дыхание, как выяснилось, содержит уникальный «отпечаток», или дыхательный профиль, отличающий каждого человека, подобно отпечатку пальца.

Более того, исследование выявило связь дыхательных паттернов с индексом массы тела и признаками тревожности. Например, у людей с тревожными расстройствами наблюдались укороченные вдохи и нерегулярные паузы во сне.

Учёные полагают, что в будущем такие данные помогут диагностировать заболевания и даже корректировать состояние пациента путём изменения дыхания.

Источник:Science Alert
Автор:Булат Кармак
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