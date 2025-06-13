Ученые научились идентифицировать людей по дыханию с точностью 96,8%Криминалистика будущего обещает быть интересной
В ходе эксперимента 97 добровольцев носили в течение суток миниатюрный сенсор на шее, фиксирующий поток воздуха через каждую ноздрю.
Анализ 24 параметров дыхания позволил не только отличить одного человека от другого, но и выявить корреляции с физиологическими и психологическими особенностями.
Уже по данным за один час устройство распознавало пользователя с точностью 43%, а при полном 24-часовом отслеживании точность выросла почти до 97%.
Дыхание, как выяснилось, содержит уникальный «отпечаток», или дыхательный профиль, отличающий каждого человека, подобно отпечатку пальца.
Более того, исследование выявило связь дыхательных паттернов с индексом массы тела и признаками тревожности. Например, у людей с тревожными расстройствами наблюдались укороченные вдохи и нерегулярные паузы во сне.
Учёные полагают, что в будущем такие данные помогут диагностировать заболевания и даже корректировать состояние пациента путём изменения дыхания.