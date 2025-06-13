Ученые научились идентифицировать людей по дыханию с точностью 96,8%

В ходе эксперимента 97 добровольцев носили в течение суток миниатюрный сенсор на шее, фиксирующий поток воздуха через каждую ноздрю.

Анализ 24 параметров дыхания позволил не только отличить одного человека от другого, но и выявить корреляции с физиологическими и психологическими особенностями.

Уже по данным за один час устройство распознавало пользователя с точностью 43%, а при полном 24-часовом отслеживании точность выросла почти до 97%.