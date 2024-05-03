Ученые научились изменять свойства полупроводников при помощи изотопов

В новой работе ученые использовали изотопы — атомы одного элемента, но с разным количеством нейтронов. Оказалось, что замена обычного молибдена на его более тяжелый изотоп в тонких кристаллах молибдена дисульфида влияет на цвет света, который они излучают.

Исследователи объясняют это тем, что колебания атомов в кристалле по-разному взаимодействуют со светом в зависимости от массы изотопа. Ученые считают, что открытый ими эффект позволит создавать принципиально новые электронные устройства. Например, можно будет делать солнечные батареи и светодиоды, которые работают более эффективно.

Для подтверждения своей теории ученые вырастили кристаллы молибдена дисульфида, состоящие из двух видов изотопов молибдена. Это позволило им напрямую наблюдать, как изотопы влияют на световые свойства материала.