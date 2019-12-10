Ученые научились лечить пораженную алкоголем печень с помощью йогурта

Так, исследователи сумели научно доказать целебный эффект лактобактерий, который являются частью пробиотиков и кисломолочных продуктов, таких как йогурты и кефир. Для этого они использовали лабораторных мышей, обследование которых после “алкогольного” рациона показало, что у них заметно сократилось количество полезных бактерий кишечника, которые были восстановлены как раз в результате употребления продуктов, содержащих лактобактерии. Помимо всего прочего после курса “восстановления” подобным способом, у мышей заметно снизились воспалительные процессы, протекавшие в печени.

Напомним, что чуть ранее ученые рассказали о том, как безболезненно “перезагрузить” печень. Для этого достаточно отказаться от вредных привычек, начать следить за своим питанием, а также употреблять побольше зелени в пищу — таким образом организм сам приведет печень в норму.