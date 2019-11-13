Ученые научились лечить рак ультразвуком

Основным достижением ученых стало то, что они смогли в своей новой работе избавиться от фонового шума, который каждый раз мешал отслеживать доставку лекарств в организме. Также исследователи научились предсказывать движение микропузырька с таблеткой и рассчитывать звуковое давление, необходимое для его захвата и перемещения в определенные области в искусственном кровеносном сосуде. В конечном итоге все это позволило специалистам сделать вывод о том, что точная доставка лекарств с дальнейшем их высвобождением в организме возможна.

Сейчас исследователи поставили перед собой новую цель — улучшить различные показатели нового метода, после чего попробовать испытание на животных. Если и это у них получится реализовать успешно, то следующими будут испытания на людях.