Как оказалось, исследователи сумели разработать новый метод, благодаря которому ученые научились лечить сахарный диабет стволовыми клетками. По крайней мере эксперименты, проводимые на мышах, продемонстрировали высокую высокую эффективность данного метода.

”У этих мышей был очень тяжелый диабет с показаниями уровня сахара в крови более 500 миллиграммов на децилитр крови — уровнем, смертельным для человека. Когда мы дали мышам инсулин-секретирующие клетки, в течение двух недель их уровень глюкозы в крови нормализовался”, — рассказал об исследовании руководитель группы ученых, занимавшихся данным вопросом, Джеффри Миллман.