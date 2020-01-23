Ученые научились лечить травмы мозга с помощью наночастиц

Во время черепно-мозговых травм организм человека сталкивается с огромной проблемой в виде вымирания огромного количества клеток мозга. Это связано с тем, что внутри него начинает накапливаться жидкость, а также возникает отек. Единственно верным решением данной проблемы на сегодняшний день является трепанация черепа, что вряд ли можно назвать изящным и безболезненным выходом. Но благодаря новым исследованиям ученых в данной сфере, удалось замедлить процесс развития отека при помощи наночастиц, покрытых антителами. Они сумели остановить миграцию моноцитов обыкновенным “отвлечением” иммунной системы, которая направляла все свои основные силы на борьбы с наночастицами, игнорируя мозг.

”Результаты наших экспериментов превзошли все ожидания. Мы предполагаем, что эти наночастицы могут стать первым действенным и пригодным для применения на практике средством для спасения жизни людей с серьезной травмой мозга”, — рассказал ведущий автор исследования Джон Кесслер.