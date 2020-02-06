Ученые научились манипулировать иммунитетом с помощью наночастиц

В ходе исследования(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ana.25675 ученые провели ряд экспериментов на мышах с травмами головы. Так, животным вводили уколы с маленькими биоразлагаемыми частицами, в результате чего иммунные клетки, которые в обычной ситуации стремились бы в мозг, что и провоцировало отек мозга, сфокусировались именно на частицах, направляясь при этом в селезенку для противодействия им.

Исследователи возобновляли инъекции через день или два дня для уменьшения воспаления, которое прогрессирует через несколько дней после травмы. Было установлено, что участвующие в эксперименте травмированные грызуны ощущали себя лучше, чем те, кто не получал инъекций. Кроме того, буквально в течении десяти дней после лечения синяки у мышей были в два раза меньше по сравнению с мышами, которым не вводились инъекции.