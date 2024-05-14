Ученые научились менять теплопроводность алмаза

Алмаз — самый твердый природный материал, он отлично проводит тепло. Исследователи смоделировали на суперкомпьютере, как меняется эта способность при деформации алмаза.

Оказалось, что сжимая или растягивая алмаз, можно значительно повышать или понижать его теплопроводность. Это позволит создавать более эффективные микроэлектронные и оптоэлектронные устройства, такие как чипы, квантовые сенсоры и многое другое.

Ученые использовали суперкомпьютер Frontera для расчетов. Им удалось создать модель, которая предсказывает теплопроводность алмаза при любом его растяжении или сжатии.

Раньше подобные расчеты занимали бы огромное количество времени. Новая методика позволит ученым гораздо быстрее разрабатывать новые материалы с нужными свойствами.