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Наука и технологии
Опубликовано 21 мая 2024, 10:30
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Ученые научились «наблюдать» за мозгом в реальном времени

В процессе болей
Ученым удалось разработать уникальные инструменты для изучения работы мозга и спинного мозга во время различных процессов, например, болевых ощущений в реальном времени.
Ученые научились «наблюдать» за мозгом в реальном времени

© Ferra.ru

Ранее ученые сталкивались с серьезными ограничениями: они не могли одновременно наблюдать за несколькими областями мозга и спинного мозга.

Новая разработка — миниатюрный микроскоп BLmini — совместно с 3D-печатными имплантами позволяет получать детальную информацию о нейронной и сосудистой активности в режиме реального времени.

Это открывает широкие возможности для изучения не только болевых ощущений, но и различных заболеваний нервной системы, а также нарушений чувствительности и двигательных функций.

Благодаря новым инструментам, ученые смогут лучше понять сложные взаимодействия между мозгом и спинным мозгом, лежащие в основе восприятия человеком различных ощущений.

Ученые научились «наблюдать» за мозгом в реальном времени
© Dmitrijs Celinskis
Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
Теги:
#исследование
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#наука
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#медицина
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#Мозг