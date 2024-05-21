Ученые научились «наблюдать» за мозгом в реальном времени

Ранее ученые сталкивались с серьезными ограничениями: они не могли одновременно наблюдать за несколькими областями мозга и спинного мозга.

Новая разработка — миниатюрный микроскоп BLmini — совместно с 3D-печатными имплантами позволяет получать детальную информацию о нейронной и сосудистой активности в режиме реального времени.

Это открывает широкие возможности для изучения не только болевых ощущений, но и различных заболеваний нервной системы, а также нарушений чувствительности и двигательных функций.

Благодаря новым инструментам, ученые смогут лучше понять сложные взаимодействия между мозгом и спинным мозгом, лежащие в основе восприятия человеком различных ощущений.