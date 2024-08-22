Ученые научились охлаждаться в жару с помощью мела

Этот метод позволяет снизить температуру воздуха под обработанным материалом на 4.5 °C (8 °F).

Разработка основана на использовании карбоната кальция и сульфата бария, которые отражают ультрафиолетовые и инфракрасные лучи солнца. Новый материал также отличается высокой прочностью и устойчивостью к стирке, что делает его подходящим для повседневного использования в жарких условиях.

Эта технология предлагает экологически чистую альтернативу синтетическим материалам, требующим сложного производства и вредных химикатов.

Ткани с таким покрытием могут найти широкое применение, особенно в регионах с экстремальной жарой, где людям необходимо эффективное охлаждение без использования энергии.