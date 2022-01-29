Наука и технологии
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Ученые научились определять COVID-19 с помощью смартфона

Но только одной модели
Группа ученых из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре утверждает, что они разработали новый вид системы тестирования на COVID, который включает в себя только базовое оборудование и приложение на вашем телефоне.
Ученые научились определять COVID-19 с помощью смартфона

По словам исследовательской группы, вся система, названная "smaRT-LAMP", может быть установлена менее чем за 100 долларов, ну и ваш смартфон, само собой.

Приложение Bacticount использует камеру мобильного телефона для определения наличия патогенов в слюне человека.

Ученые научились определять COVID-19 с помощью смартфона

Работает это примерно так: человек помещает свою слюну в набор для тестирования, стоящий на подогреве, и капает туда специальный раствор, предназначенный для усиления вирусной РНК, которая может находиться в слюне. После этого образцы накрывают картонной коробкой с прикрепленной сверху светодиодной лампой, а положенный сверху телефон с помощью приложения будет определять наличие патогенов.

По словам исследователей, каждый тест с такой установкой обойдется в 7 долларов. Единственным недостатком является то, что приложение совместимо только со смартфонами Samsung Galaxy S9 из-за специфической калибровки камеры этой модели, но в будущем возможно использование других телефонов.

Источник: Gizmodo
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