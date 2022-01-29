Ученые научились определять COVID-19 с помощью смартфона

Ученые научились определять COVID-19 с помощью смартфонаНо только одной модели
По словам исследовательской группы, вся система, названная "smaRT-LAMP", может быть установлена менее чем за 100 долларов, ну и ваш смартфон, само собой.
Приложение Bacticount использует камеру мобильного телефона для определения наличия патогенов в слюне человека.
Работает это примерно так: человек помещает свою слюну в набор для тестирования, стоящий на подогреве, и капает туда специальный раствор, предназначенный для усиления вирусной РНК, которая может находиться в слюне. После этого образцы накрывают картонной коробкой с прикрепленной сверху светодиодной лампой, а положенный сверху телефон с помощью приложения будет определять наличие патогенов.
По словам исследователей, каждый тест с такой установкой обойдется в 7 долларов. Единственным недостатком является то, что приложение совместимо только со смартфонами Samsung Galaxy S9 из-за специфической калибровки камеры этой модели, но в будущем возможно использование других телефонов.