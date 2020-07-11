Ученые научились определять коронавирус по голосу

Так, согласно обнародованным данным, голос зараженного коронавирусом человека меняется даже в том случае, если в случае бессимптомного течения болезни. Как сообщают сами специалисты, их способ обнаружить коронавирус по голосу подразумевает изучение нейромоторной координации между речевыми подсистемами, которые используются как в процессе дыхания, так и фонации и артикуляции, и в том числе неврологических симптомах COVID-19.

Было установлено, что после инфицирования ввиду изменений легких разнообразие диапазонов воспроизводимого звука уменьшается, а поскольку голос связан с дыханием, при проблемах с последним меняется и первый. Отмечается, что учеными были проведены эксперименты, в рамках которых ученые изучили голоса знаменитостей, переболевших COVID-19, благодаря чему было обнаружено, что после данной болезни снижается координация речевых подсистем.