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Ученые научились определять коронавирус по голосу

У зараженных меняется голос, даже если болезнь протекает бессимптомно
На сегодняшний день распространение коронавирусной инфекции все еще является актуальной проблемой. Однако благодаря исследователям процесс выявления вируса стал намного быстрее, чем это было в начале эпидемии. Сейчас же стало известно, что ученые из Массачусетского технологического института научились определять коронавирус и вовсе по голосу.

Так, согласно обнародованным данным, голос зараженного коронавирусом человека меняется даже в том случае, если в случае бессимптомного течения болезни. Как сообщают сами специалисты, их способ обнаружить коронавирус по голосу подразумевает изучение нейромоторной координации между речевыми подсистемами, которые используются как в процессе дыхания, так и фонации и артикуляции, и в том числе неврологических симптомах COVID-19.

Было установлено, что после инфицирования ввиду изменений легких разнообразие диапазонов воспроизводимого звука уменьшается, а поскольку голос связан с дыханием, при проблемах с последним меняется и первый. Отмечается, что учеными были проведены эксперименты, в рамках которых ученые изучили голоса знаменитостей, переболевших COVID-19, благодаря чему было обнаружено, что после данной болезни снижается координация речевых подсистем.

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