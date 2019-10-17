Ученые научились определять состав пищи с помощью бумаги

Новая технология, по сути, представляет собой датчик изменения цвета бумаги, способный обнаружить железо в различных продуктах питания, а также скачиваемое отдельно мобильное приложение, которое доступно даже для маломощных смартфонов и при этом не требует каких-то специальных знаний по тому, как им пользоваться.

”Мы создали действенный, простой и недорогой инструмент, который выдает результаты измерений на мобильном телефоне. Если телефон может подключиться к облаку, а облако подключено к правительственному офису или офису компании, то можно отслеживать и собирать данные. Все здесь собрано и хранится. Здесь нет места для разногласий. Вот почему это отличная технология”, — рассказал доцент кафедры питания Университета Иллинойса и соавтор исследования Хуан Андраде.