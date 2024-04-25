Ученые научились определять возраст мозга по его активности

ЭЭГ — это безболезненная процедура, похожая на надевание специального шлема на голову. Она намного дешевле и проще, чем МРТ головного мозга, которое обычно используют для оценки здоровья мозга. Новый тест сравнивает мозговую активность человека с активностью здоровых людей того же возраста. Если мозг стареет быстрее, то это может быть признаком заболеваний, например, деменции или болезни Паркинсона.

Ученые уверены, что их разработка позволит проводить массовое обследование людей на предмет выявления проблем с мозгом. Регулярные проверки помогут вовремя заметить первые признаки заболеваний и начать лечение.

Сейчас технологию планируют использовать в новой платформе для контроля здоровья мозга. В будущем такие тесты могут стать частью профилактических осмотров.