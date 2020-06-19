Ученые научились печатать сенсоры на меняющих свой размер органах

Так, на сайте университета написано, что новая разработка основывается на методе захвата движения (motion capture), которая достаточно распространена в той же игровой индустрии. К слову, технология, которую продемонстрировали ученые, является логичным продолжением открытия, сделанного еще два года назад — тогда ученые уже придумали способ печати электронных компонентов на коже. Но в тот момент у них не было возможности использовать свежую наработку на органах, которые постоянно деформируются. Сейчас же такая возможность имеется.

По мнению специалистов, свежая разработка является большим шагом на пути к объединению технологии 3D печати с возможностями хирургических роботов. В дальнейшем все эти технологии, в совокупности, могут стать частью куда большей автономной роботизированной системы.