Ученые научились передавать вкус еды по проводам

Новое изобретение назвали “синтезатором Норимаки”. Суть его работы достаточно проста: пользователю достаточно лишь приложить его к языку, чтобы оно с помощью электрического воздействия на рецепторы начало воссоздавать вкусовые ощущения от еды. Что интересно, устройство является, по сути, джойстиком, в верхней части которого находятся пять гелиевых шаров, каждый из которых отвечает за интенсивность того или иного вкуса: кислого, сладкого, горького, соленого и умами.

”Подобно оптическому дисплею, который использует три основных цвета для создания произвольных цветов, наше устройство может синтезировать и распределять произвольные вкусы вместе с данными, полученными сенсорами вкуса”, - рассказал ведущий автор исследования Хомеи Мияшита.