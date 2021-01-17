Ученые научились переносить данные с компьютера в геном живых бактерий

Результаты научной работы опубликовало издание Nature Chemical Biology. Известно, что в ходе исследования специалистам удалось реализовать условия, в которых возможно записать 72 битов данных прямо в ДНК. В итоге ученые записали закодированную фразу «Hello world!» в плазмиды живых бактерий E. coli. Более того, записанную фразу удалось прочесть после секвенирования ДНК живых бактерий.

Отметим, что традиционные записи данных в ДНК основаны на кодировании единиц и нулей файла данных в виде комбинации четырех азотистых оснований: аденина, гуанина, цитозина и тимина. В то же время, для чтения, в данном случае, необходим процесс секвенирования закодированных последовательностей. Стоимость описанного процесса может составлять 3500 долларов за Мбит. Причем, это не самый надежный метод записи информации в ДНК.

В то же время, благодаря кодированию с компьютера в ДНК живых бактерий специалисты не прибегали к искусственному синтезу ДНК, благодаря чему удалось сэкономить деньги как минимум на этом этапе.