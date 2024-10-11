Ученые научились перерабатывать сточные воды в авиационное топливо

Сейчас устойчивое авиационное топливо (SAF) составляет менее 1% от общего объема топлива, используемого в авиации. Для достижения более широкого распространения SAF необходимо улучшить его энергетическую эффективность и снизить стоимость. Разработанная технология позволяет значительно упростить процесс производства, что делает его более экономически целесообразным.

Лаборатория применяет мембранные реакторы для увеличения производства летучих жирных кислот, что критически важно для дальнейшего преобразования в авиационное топливо. Это новшество не только улучшает устойчивость процессов, но и открывает новые возможности для использования трудновоспроизводимых ресурсов.

Ученые надеются, что в будущем их разработка поможет увеличить производство SAF до трех миллиардов галлонов к 2030 году, что станет важным шагом к декарбонизации авиационной отрасли.