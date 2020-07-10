Ученые научились подавлять шум в открытых окнах

Согласно данным, которые опубликовал профессор Вхань Лам из Наньянского технологического университета, ему и его коллегам из Японии и Великобритании удалось соорудить полноценную комнату с активным шумоподавлением. При этом хоть специалисты и разработали специальную макетную комнату для проведения эксперимента, итоговый вариант получился настолько удачным, что тестирование прошло успешно.

Для того, чтобы звук с улицы можно было “загасить” максимально эффективно, ученым пришлось воспользоваться системой из 24 динамиков, каждый из которых мог генерировать звук независимо от остальных. По словам авторов, на данный момент их система достаточно далека от широкого применения, но в будущем они надеются сделать технологию куда более доступной для обычных жителей домов.