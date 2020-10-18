Ученые научились получать энергию из выдыхаемого людьми углекислого газа

Механизм работы технологии основан на прохождении воздуха сквозь камеру, которая заполнена большими гранулами, в составе которых способные взаимодействовать с молекулами углекислого газа соединения. Эти гранулы нагреваются вплоть до 120 градусов, тем самым высвобождая поглощенный СО2. Машина также оснащена электролизёром, благодаря которому из обычной воды получается водород. На последнем этапе вода и углекислый газ, объединяясь в реакторе, выдают чистый газообразный метан.

Что касается технических особенностей, высота устройства составляет два метра, тогда как длина пять, а ширина один. Аппарат обрабатывает порядка трех кубических метра воздуха в секунду.