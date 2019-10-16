Ученые научились помогать иммунитету бороться с раком

За последнее время ученые научились достаточно успешно бороться. Особенно революционным оказалось открытие иммунотерапии, но, к сожалению, существующие методы лечения не всегда работают. Так, современные способы лечения порой бывают не в состоянии распознать все молекулярные маскировки раковых клеток, из-за чего такие методы становятся менее эффективными.

Но ученые сумели изобрести новую систему, призванную устранить вышеописанные недостатки. Данная система объединяет сразу два метода: вирусную генную терапию и технологию редактирования генов CRISPR. В результате незаметные для иммунитета опухолевые клетки отмечаются, превращаясь из “холодной”, то есть незаметной в “горячую” опухоль, в которой уже есть с иммунные клетки. В результате работы данной системы, иммунитет очень быстро находит и уничтожает смертельные клетки.