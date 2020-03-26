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Ученые научились предсказывать мутации вирусов при помощи математической модели
В будущем это может помочь при столкновении с новой эпидемией
В сети появилась информация о том, что американские ученые разработали совершенно новую математическую модель. С ее помощью они намерены предсказывать мутации вирусов и принимать необходимые меры для их сдерживания.
Так, разработкой новой математической модели занимались исследователи из Принстонского университета и Университета Карнеги — Меллона. Благодаря ей, специалисты смогут более успешно отслеживать различные эпидемии, учитывая мутации вирусов. На данный момент ученые заняты тем, чтобы дать медицинским работникам возможность увидеть последствия контрмер, которые они хотят применить в борьбе с опасностью.
”Наша модель позволяет прогнозировать все виды мер — карантин, изоляция людей, закрытие школ и государственных структур. Модель может показать, как они повлияют на распространение эпидемии, даже когда патоген мутирует по мере ее распространения”, — рассказал декан инженерного факультета Принстона Винсент Пур.