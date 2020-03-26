Ученые научились предсказывать мутации вирусов при помощи математической модели

Так, разработкой новой математической модели занимались исследователи из Принстонского университета и Университета Карнеги — Меллона. Благодаря ей, специалисты смогут более успешно отслеживать различные эпидемии, учитывая мутации вирусов. На данный момент ученые заняты тем, чтобы дать медицинским работникам возможность увидеть последствия контрмер, которые они хотят применить в борьбе с опасностью.

”Наша модель позволяет прогнозировать все виды мер — карантин, изоляция людей, закрытие школ и государственных структур. Модель может показать, как они повлияют на распространение эпидемии, даже когда патоген мутирует по мере ее распространения”, — рассказал декан инженерного факультета Принстона Винсент Пур.