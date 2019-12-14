Ученые научились предсказывать риск превращения здоровых клеток в раковые

Ученые рассказали, что разработанная ими модель в состоянии полноценно предсказать, за какое время мутировавшие клетки способны занять всю живую ткань. Причем делается это все , на основе задаваемых учеными параметров. Так, если данное время превышает 100 лет, то, по словам специалистов, поводов для беспокойства нет. В случае же, если срок оказывается равен году, ученые заявляют о необходимости принимать меры в кратчайшие сроки.

”Люди предполагают, обычно подсознательно, что что-то более вероятное произойдет быстрее. Но мы обнаружили, что это не относится к раку. Врачи должны принимать решения не только основываясь на риске развития онкологии в течение жизни, как это обычно делается, но и на динамике, которую мы рассчитали”, — рассказал профессор химии Университета Райса Анатолий Коломейский.