Ученые научились предсказывать сбои в квантовых компьютерах

Квантовые компьютеры теоретически способны решать сложные задачи быстрее обычных суперкомпьютеров. Однако на практике их работа постоянно нарушается физическими ошибками, которые искажают результаты вычислений. Невозможность предвидеть эти сбои замедляет развитие технологии.

Новая модель использует нейросеть для анализа цифрового снимка квантовой программы. Алгоритм прогнозирует, какие физические ошибки возникнут при выполнении программы на реальном квантовом компьютере. Затем эти данные преобразуются в математическую формулу, которая рассчитывает вероятность успешного выполнения задачи.

Модель обучается на данных как успешных, так и неудачных программ, что уменьшает потребность в постоянном доступе к дорогостоящим квантовым системам. Разработка поможет исследователям определять, какие задачи могут быть решены на существующем оборудовании.

Ученые считают, что их метод ускорит создание следующего поколения квантовых компьютеров, сократив время и ресурсы на неэффективные исследования.