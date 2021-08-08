Ученые научились предсказывать степень тяжести COVID-19 по анализу крови

В ходе научной работы специалисты изучили порядка 400 образцов крови здоровых людей и переболевших COVID-19 с разной степенью тяжести. Как выяснилось, обратить внимание стоит на концентрацию сфингозина и белка, необходимого для его производства. Так, их повышение говорит о том, что болезнь будет протекать бессимптомно. А их понижение, напротив, говорит о том, что коронавирус может протекать в тяжелой форме. Отмечается, что у перенесших болезнь с проявлениями уровень сфингозина был до 15 раз ниже, чем у здоровых людей.

Исследователи сообщили, что благодаря показателям этого липида степень тяжести болезни можно определить с точностью до 99%.