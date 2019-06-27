Ученые научились предугадывать рак

Для решения этой проблемы ученые из Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук создали алгоритм, способный вычислять риск перехода легочного узла в рак. Для этого исследователи изучили данные 2924 пациентов с выявленным узелком легкого в период с 2002 по 2015 года. В случае, если у пациентов до этого выявляли рак легких или у них была диагностирована эта болезнь в течение первых 6 месяцев после первой консультации, их исключали из анализа.

В результате использования многофакторного анализа имеющихся данных, они обнаружили, что комбинация таких параметров как стаж курения, история обнаружения рака, наличие хронической болезни легких и даже возраст, дают самое лучшее предсказание того, у каких именно пациентов будет развиваться рак. Исследователи скомпоновали эти факторы в одну модель, на основе которой разделили пациентов на категории высокого и низкого рисков.

Ученые заметили, что разработанная ими модель смогла различить риск рака с точностью в 81% и 73% для категорий высокого и низкого рисков соответственно. Также выяснилось, что разница риска развития рака между первой и второй категорией составляет около 1400%.