Ученые научились превращать раковые клетки в нормальные без их уничтожения

Опубликовано 26 декабря 2024, 01:251 мин.
Ученые научились превращать раковые клетки в нормальные без их уничтоженияНовая технология может изменить подход к лечению рака
Ученые из Южнокорейского института науки и технологий (KAIST) разработали новую технологию лечения рака, которая позволяет превращать раковые клетки в нормальные, не уничтожая их. Это открытие может стать прорывом в онкологии, поскольку существующие методы лечения часто имеют серьезные побочные эффекты и могут приводить к развитию резистентности опухоли.
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Вместо того чтобы уничтожать раковые клетки, ученые разработали технологию, которая позволяет им вернуться к нормальному состоянию. Для этого исследователи создали цифровую модель нормального развития клеток и определили ключевые молекулярные переключатели, которые могут запускать процесс обратного развития раковых клеток.
В ходе экспериментов было показано, что применение этих переключателей может привести к тому, что раковые клетки возвращаются к нормальному состоянию. Это открытие дает новые перспективы в лечении рака, позволяя разрабатывать более безопасные и эффективные методы терапии.
Дальнейшие исследования будут направлены на применение этой технологии для лечения различных видов рака.