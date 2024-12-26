Ученые научились превращать раковые клетки в нормальные без их уничтожения

Вместо того чтобы уничтожать раковые клетки, ученые разработали технологию, которая позволяет им вернуться к нормальному состоянию. Для этого исследователи создали цифровую модель нормального развития клеток и определили ключевые молекулярные переключатели, которые могут запускать процесс обратного развития раковых клеток.

В ходе экспериментов было показано, что применение этих переключателей может привести к тому, что раковые клетки возвращаются к нормальному состоянию. Это открытие дает новые перспективы в лечении рака, позволяя разрабатывать более безопасные и эффективные методы терапии.

Дальнейшие исследования будут направлены на применение этой технологии для лечения различных видов рака.