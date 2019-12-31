Ученые научились при помощи искусственного интеллекта реставрировать подводные фото

Исследователи отдельно отметили тот факт, что фото, снятые под водой, зачастую получаются достаточно некачественными из-за размытия и различных искажений. Связано это в первую очередь с тем, что под водой достаточно плохое освещение и обратное рассеивание, которые в конечном итоге напрямую влияют на видимость. Для того, чтобы исправить данную ситуацию, специалисты обучили нейросеть восстанавливать естественный цвет на фото, а также уменьшать искажения.

По итогу ученые пришли к выводу, что их модель в 85% случаев восстанавливает искомый цвет, сохраняя при этом правильные показатели яркости и контрастности. Именно последние два пункта хуже всего даются разработанным конкурентами искусственным интеллектам.