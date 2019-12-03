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Ученые научились продлевать жизнь при помощи острого перца

Правда восприимчивыми к данному веществу оказались лишь самки
В научном журнале Experimental Gerontology была опубликована работа китайских ученых, которым удалось открыть способность острого перца снижать смертность животных, притормаживая при этом их дневную активность.

Для этого исследователи на протяжении длительного времени кормили мух капсаицином — веществом из жгучего перца чили — после чего заметили, что благодаря ему жизнь самок была продлена примерно на 15%. При этом в качестве “побочного эффекта” была названа активность мух в течение дня. На данный момент ученые не проводили отдельных экспериментов для определения связи появления данного эффекта с полом мух, но справедливости ради стоит отметить, что у многих видов животных в целом самки живут дольше самцов, а значит они просто могут быть более восприимчивыми к действию острого перца.

Напомним, что чуть ранее стало известно о том, что все тот же капсаицин оказался крайне полезным веществом и при борьбе с отдельным видом рака, а именно раком легких.