Ученые научились продлевать жизнь при помощи острого перца

Для этого исследователи на протяжении длительного времени кормили мух капсаицином — веществом из жгучего перца чили — после чего заметили, что благодаря ему жизнь самок была продлена примерно на 15%. При этом в качестве “побочного эффекта” была названа активность мух в течение дня. На данный момент ученые не проводили отдельных экспериментов для определения связи появления данного эффекта с полом мух, но справедливости ради стоит отметить, что у многих видов животных в целом самки живут дольше самцов, а значит они просто могут быть более восприимчивыми к действию острого перца.

Напомним, что чуть ранее стало известно о том, что все тот же капсаицин оказался крайне полезным веществом и при борьбе с отдельным видом рака, а именно раком легких.