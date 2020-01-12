Ученые научились прогнозировать погоду лазером спутника

По словам представителей европейского центра по прогнозированию погоды, данные, полученные с помощью спутника, являются абсолютно надежными. Сообщается, что уже в рамках текущего года крупнейшие метеорологические организации, в числе которых Meteo France и DWD начнут эксплуатировать данные спутника для разработки прогнозов.

Напомним, что Aeolus был запущен еще два года назад, тогда как подготовка к данной миссии осуществлялась порядка 16 лет. На данный момент спутник собирает информацию о ветре по всей Земле до стратосферы.