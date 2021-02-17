Ученые научились прогнозировать старческое слабоумие по походке

В рамках научной работы канадские специалисты, объединив усилия с лондонскими исследователями из научно-исследовательского института здравоохранения Лоусона и Западного университета, изучили характер ходьбы и функцию мозга порядка 500 добровольцев. Ученые обращали внимание на ритм, темп, вариативность и контроль позы. Выяснилось, что что высокая вариабельность походки, то есть колебания расстояния и времени от шага к шагу, может говорить о болезни Альцгеймера, причем с точностью до 70%.

”Теперь мы видим, что двигательная активность, особенно то, как вы ходите, может помочь диагностировать различные типы нейродегенеративных состояний”, - рассказал ученый Мануэль Монтеро-Одассо.